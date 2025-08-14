Graziani: "Se fossi Hojlund andrei al Milan a piedi. A Manchester se non c'è non se ne accorgono"

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la situazione Milan. Ecco le sue parole:

Sugli obiettivi dei rossoneri

"L'obiettivo è quello di migliorare la stagione scorsa ma non abbiamo dubbi che con l'arrivo di Allegri, con Tare, la società che ha fatto il giusto restyling, la squadra che giocherà solo 2 competizioni si possa fare bene. Ma serve prendere due attaccanti seri, perché con Gimenez non si va tanto lontano, allora se la può giocare per un posto in Champions. A oggi non è pronta per questo obiettivo, ci sono squadre più forti e attrezzate".

Sulle remore di Hojlund nel trasferirsi al Milan

"Se fossi Hojlund ci andrei a piedi a Milano. Al Manchester è arrivato al punto che se non si presenta in allenamento non se ne accorge nessuno. Ti chiama una società col Milan, con quegli obiettivi e prospettive e lui guarda se va in prestito con diritto o meno. Non so cosa succederà, ma se dovessi scegliere uno fra Hojlund e Vlahovic dico quest'ultimo ma su di lui ho l'impressione che la situazione si complicherà ancora di più".

Su Ricci

"Su Ricci ci metto la mano sul fuoco. È bravo, ha margini di miglioramento e ha carattere, personalità. Ottimo affare da parte del Milan".