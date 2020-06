Durante una diretta su Facebook, Ciccio Graziani ha parlato così di Giacomo Bonaventura in ottica Torino: "Di Bonaventura se ne parla, e per il Toro sarebbe un affare - riporta stamattina Tuttosport -. È molto strano come il Milan non lo tenga e gli rinnovi il contratto. A me è sempre piaciuto. Gli infortuni lo hanno frenato, ma rimane un grande calciatore".