Graziani sul Milan: "Pioli deve partire con i titolari, poi dopo inserisci le alternative"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciccio Graziani, ex giocatore, intervenuto a Radio Sportiva, ha commentato così il momento del Milan: "Certe società, come il Milan, hanno l'obbligo di entrare tra le prime quattro. Mettere i titolari a partita in corso quando c'è nervosismo poi diventa complicato anche per loro. In estate il Milan invece di rinforzarsi si è indebolita. In questo momento Pioli deve partire con i titolari, poi dopo inserisci le alternative".