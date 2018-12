Grecia: scioperano arbitri, niente sfide

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Campionato fermo nel prossimo fine settimana in Grecia a causa di uno sciopero degli arbitri, indetto in seguito alla violenta aggressione a un direttore di gara nella cittadina di Larissa. Lo stop riguarderà solo la Super League e non gli incontri della Coppa di Grecia, ha fatto sapere la Federcalcio greca. Gli arbitri della I Divisione hanno reso noto di non voler scendere in campo per "motivi psicologici", vista la "vigliacca e inaccettabile" aggressione ad un loro collega. L'arbitro, Thanassis Tzilos, è stato assalito ieri da tre persone a volto coperto vicino alla sua abitazione di Larissa e colpito alla testa e alle gambe. Ricoverato in ospedale, oggi è stato dimesso, mentre la caccia ai responsabili non ha finora dato frutti. Nel week-end erano in programma le partite della 15/a giornata di Super League, che non prevedeva incontri di cartello e precede la sosta invernale, che durerà fino a gennaio, quando lo sciopero dei fischietti dovrebbe essere concluso.