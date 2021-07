Green pass e stadi pieni: la proposta della Serie A e la minaccia di non ripartire

Alla Serie A non basta il ritorno allo stadio aperto al 25% del pubblico, come aveva dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa solo pochi giorni fa. La Serie A chiede di più, pur non rinunciando al buon senso, ovvero l'apertura degli impianti per coloro che avranno completato il ciclo vaccinale, magari per l'intera capienza come stanno pensando di fare in Liga. Nel messaggio inviato dopo l'Assemblea della Lega calcio di ieri, si legge: "Per far ripartire il prossimo campionato..." in riferimento alla condizione necessaria del ritorno del pubblico. Le società, in sintesi, sono pronte a non scendere in campo se la riapertura sarà solo parziale. Adesso la palla passa al Governo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.