Griezmann su Maignan: "Ha rivoluzionato il modo di difendere sui calci piazzati"

Interessante la dichiarazione dell'attaccante dell'Atletico Madrid e compagno di squadra in nazionale di Mike Maignan, che tramite uno speciale su "Tèlèfoot" Ha espresso così il proprio parere sul portiere del Milan: "Mike ha cambiato totalmente il modo di difendere sui calci piazzati, è anche un grande comunicatore in campo. Prima di entrare in campo ci ricorda sempre che linea tenere e che posizione avere durante angoli o punizioni, noi lo ascoltiamo sempre con attenzione".