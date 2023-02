Guai giudiziari per Al-Khelaifi: il presidente del PSG è indagato per lavoro in nero

Fonte: tuttomercatoweb.com

Guai in vista anche per il Paris Saint-Germain. Come riporta Reuters-, sarebbe stata aperta un'inchiesta giudiziaria nei confronti del club e del presidente, Nasser Al-Khelaifi, per un presunto contratto di lavoro in nero.

Tutto è cominciato con una denuncia, fatta a dicembre da Hicham Bouajila, un cittadino tunisino che afferma di aver lavorato per conto di Al-Khelaifi, diventando poi addirittura uno dei suoi consiglieri più fidati. L'indagine è stata aperta il 16 gennaio: l'uomo avrebbe facilitato l’ingresso della rete Al Jazira Sports (in seguito diventata BeInSports) nella regione del Maghreb. Il 47enne chiede gli stipendi per diverse consulenze tra il 2015 e il 2018, e sostiene di essere stato pagato solo sporadicamente attraverso un’accademia di tennis con sede a Doha. Il PSG, dal canto suo, sostiene non aver mai lavorato con Bouajila.