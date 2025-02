Guarda chi si rivede: Loftus-Cheek tornerà a disposizione contro il Verona

Ruben Loftus-Cheek potrebbe presto, e finalmente, tornare a disposizione di Sergio Conceiçao. Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che il centrocampista inglese del Milan è sulla via del ritorno.

L'ultima apparizione risale allo scorso 6 gennaio, in occasione della vittoria in finale di Supercoppa della formazione rossonera contro i rivali dell'Inter. Fermo da allora, per l'appunto, Loftus-Cheek sta lavorando a Milanello per riuscire a tornare quantomeno a disposizione per la sfida di sabato prossimo contro l'Hellas Verona.

A fronte di questo, salvo incredibili capovolgimenti di fronte, l'inglese salterà la sfida contro l'Empoli e l'andata di Champions League contro il Feyenoord.