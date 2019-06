Guardiola chiama Isco al Manchester City

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Isco Alarcon, malgrado il ritorno di Zinedine Zidane in panchina, è sul punto di lasciare il Real Madrid. Il fantasista piace da sempre a Pep Guardiola, che vorrebbe portarlo a Manchester, sponda City, in qualità di erede di David Silva, che ha già annunciato l'addio ai 'citizens' al termine della prossima stagione. Come rivela Marca, il costo del cartellino di Isco è di 80 milioni, con i quali Florentino Perez punta innanzi tutto a rientrare dentro i parametri del fair-play finanziario, ma anche a coprire le uscite per i colpi di queste ultime settimane. Il City, intanto, sta chiudendo per l'arrivo in Inghilterra di Rodri dall'Atletico Madrid (70 milioni). Isco sarebbe la ciliegina sulla torta e lo stesso calciatore sarebbe contento di partire. Anche perché, l'arrivo al Santiago Bernabeu di Eden Hazard, che gli sbarra la strada per una maglia da titolare.