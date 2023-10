Guardiola esalta De Zerbi e dice la sua sul Pallone d'Oro tra Messi e Haaland

(ANSA) - LONDRA, 20 OTT - Arriva la sfida con il Brighton, e una volta di più Pep Guardiola ha voluto elogiare il lavoro di Roberto De Zerbi, capace di far giocare la sua squadra "in una maniera unica". "È un ragazzo meraviglioso. Lo ammiro perché sta dimostrando che non importa quanto forte sia la tua squadra per farla giocare come vuoi che giochi. Ha trasformato il Brighton in un top club. Sono partiti Caicedo, Mac Allister e anche Colwill, eppure continuano ad essere ad un buon livello". City contro Brighton sarà una sfida all'insegna del bel calcio, tra due squadre che condividono la stessa filosofia di gioco, ma attraverso diverse interpretazioni. "Non giochiamo alla stessa maniera, il Brighton ha un modo unico di giocare.

Ci sono alcuni aspetti simili, siamo entrambe due squadre aggressive senza palla, teniamo il pressing alto, e cerchiamo il possesso palla come loro, ma il loro gioco è unico". Guardiola ha anche espresso la sua opinione su chi sia il più meritevole a vincere il prossimo Pallone d'Oro. "Il Pallone d'Oro deve avere due sezioni, una per (Lionel) Messi e una per tutti gli altri. (Erling) Haaland dovrebbe vincerlo, sicuramente. Abbiamo vinto il treble e (Erling) ha segnato 50 milioni di gol. Ma la peggiore stagione di Messi è la migliore di tutti gli altri". (ANSA).