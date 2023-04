Guardiola: "Il Milan a Napoli ha giocato bene: è stato un match combattuto"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Pep Guardiola nella conferenza stampa post vittoria e qualificazione sul Bayern Monaco ha parlato così del Milan in relazione alla sua partita contro il Napoli: "Anche il Milan di Napoli ha giocato bene, ha vinto in campionato, ha vinto in Europa all’andata 1-0, poi l’1-1 dell’altra sera con un rigore per il Napoli che poteva essere dato. Ripeto, è stato un match molto combattuto"