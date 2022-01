Guardiola lancia l'allarme: "Qui nessuno indossa la mascherina. Questa cosa mi stupisce"

Il Manchester City scenderà oggi in campo contro il Leicester in Premier League ma in Inghilterra i casi di Covid sono sempre in aumento, con Pep Guardiola, tecnico dei Citizens, che ha parlato anche della possibilità che gli stadi tornino a essere chiusi: "Non mi piacerebbe, non si può immaginare quanto sia diverso giocare con il pubblico. I casi di Covid sono però in aumento e le persone allo stadio possono infettarsi a vicenda, anche perché nessuno indossa la mascherina, come anche per strada e nei centri commerciali. Questo è ciò che mi sorprende di più. Bisognerebbe ricominciare da capo: vaccinazione, lavarsi le mani, rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina".