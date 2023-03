Guardiola: "Milan e Inter ai quarti mi fa molto piacere. Allenare in Italia? Più in vacanza"

MilanNews.it

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha commentato così, ai microfoni di Sky, il 7-0 rifilato al Lipsia in Champions League.

Due squadre italiane ai quarti: lei in futuro potrebbe allenare in Serie A?

“Mi fa molto piacere. Ho vissuto 2 anni in Italia, ho tanti amici lì e credo che questi risultati non siano casuali. Il Napoli è probabilmente la squadra più forte al momento, Milan e Inter sono tornate e qui in Inghilterra abbiamo De Zerbi che sta facendo un calcio incredibile. Futuro? In Italia ci andrò più in vacanza”.