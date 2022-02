Guerra in Ucraina, l'Uefa non ha ancora preso nessuna decisione con Gazprom

MilanNews.it

La UEFA non ha ancora preso alcuna decisione sul rapporto con Gazprom, la società statale russa del gas che da anni sponsorizza le competizioni continentali. Lo afferma Rainer Koch, membro del Comitato Esecutivo dopo la riunione di oggi in cui è stato deciso lo spostamento della finale di Champions League a Parigi e di far giocare le squadre russe e ucraine in campi neutri vista l’invasione in corso.

Lo riporta Kicker.de spiegando che anche la Federcalcio tedesca ha confermato questa cosa spiegando che “L’esecutivo UEFA sta lavorando molto duramente passo dopo passo per risolvere tutte le questioni che si stanno presentando sul tavolo”. Gazprom è inoltre uno dei principali sponsor dell’Europeo che si terrà in Germania nel 2024.