Guidolin: "Il Milan merita la Champions per quello che ha dimostrato in campionato"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Francesco Guidolin ha parlato della lotta Champions. Queste le sue parole: "La Lazio è più lontana e non credo che abbia molte possibilità. Per il resto, la volata è incerta, ma sono sicuro di una cosa: l'Atalanta si qualifica al 100%. Il Milan merita la Champions per quello che ha dimostrato in campionato, visto che a lungo i rossoneri sono stati in corsa per lo scudetto. Alla Juve invece è mancata la continuità. Il Napoli, quando gioca bene, al suo meglio, è proprio forte, e rispetto alle altre ha forse il calendario migliore. Oggi è a due punti dal quarto posto: può essere l’outsider".