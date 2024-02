Gullit: "Ho i brividi quando ripenso al Camp Nou in finale di Champions"

Carlo Pellegatti, storico giornalista che da una vita si occupa del mondo Milan, è volato ad Amsterdam per intervistare i Tre Tulipani rossoneri: Marco van Basten, Ruud Gullit e Franck Rijkaard.

Inizia Gullit con i suoi ricordi al Milan: “Voglio ringraziare l’Italia, mi ha dato molto. Agli italiani piace la bella vita, il mangiare, la moda ed il buon calcio. Grazie per tutto, voglio ringraziare anche i tifosi”.

La partita che ricordi con più emozione? “Ho sempre i brividi quando ripenso al Camp Nou tutto pieno di Milanisti (finale Champions League 88/89 contro la Steaua Bucarest, ndr). Non c’erano i tifosi della Steaua, non potevano uscire dal loro paese. Vedere in una finale così solo tifosi milanisti è stata la cosa più bella del mondo”.