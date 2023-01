Gullit: "Mi piacerebbe vedere Ziyech al Barcellona"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Ruud Gullit, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a Ziggo Sport soffermandosi anche sulla possibilità di vedere Ziyech al Barcellona. Il centrocampista marocchino spesso è stato accostato anche ai rossoneri: "Ziyech al Chelsea non ha mai giocato come fa abitualmente nel Marocco. A Londra lo costringono a giocare in posizioni che non lo valorizzano: dovrebbe agire sulla destra per raggiungere il suo miglior livello. Credo che in Liga tornerebbe ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità: mi piacerebbe molto vederlo in Spagna, si adatterebbe perfettamente al modo di giocare del Barcellona".