Gytkjaer stende la Cremonese: il Venezia è di nuovo in Serie A!

A tre anni dall’ultima promozione, il Venezia è di nuovo in Serie A. La formazione di Paolo Vanoli nella notte del ‘Penzo’ contro una Cremonese sempre pericolosa porta a casa quello che il karma le aveva tolto all’ultima giornata di stagione regolare, a favore del Como.

Primo tempo teso, combattuto, magari non bellissimo, ma per la posta in palio sarebbe stato strano il contrario. Al 45’ è il Venezia ad andare al riposo in vantaggio grazie al gol di Christian Gytkjaer al 24’ su assist di Gianluca Busio. Cremonese, però, molto viva e per alcuni tratti della prima frazione anche migliore dei padroni di casa. Con Vazquez sulla trequarti, Castagnetti a smistare gioco e la coppia di attaccanti bravi a non dare punti di riferimento. Il fatto, però, che il giocatore grigiorosso ad aver calciato di più verso la porta sia Sernicola evidenza come sia mancata concretezza negli ultimi sedici metri.

Nella ripresa la partita s’innervosisce ancora di più, con lo spettacolo che diventa uno elemento collaterale. La gara si gioca solo e soltanto sui nervi, con la compagine di Giovanni Stroppa che ci prova con Castagnetti, due volte, il subentrante Falletti e non solo. Troppo poco quando devi vincere a tutti i corsi in casa di un avversario che ha due risultati su tre a favore.

Venezia si veste. Venezia torna in Serie A.