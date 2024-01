Ha avuto ragione Pioli, ha avuto ragione Furlani. Il 2024 inizia con una parola precisa

Mai come in questa stagione, il Milan può e deve puntare a vincere la Coppa Italia. E tale obbligo - o quasi tale - aveva causato numerose polemiche al momento delle prime indiscrezioni sulla formazione che sarebbe scesa in campo a San Siro contro il Cagliari: tanti giovanissimi, forse troppi, tante seconde linee, scarso credito. C'era il timore evidente che ci si sarebbe mangiati le mani al fischio finale, pensando a cosa sarebbe potuto essere 'eh ma con Leao, con Pulisic, con Giroud dall'inizio'... E, invece, ha avuto ragione Pioli e ha avuto ragione Furlani.

Ciò che è trapelato, a poche ore dall'inizio della partita di ieri, è stato che la scelta della formazione (Mirante in porta, Simic con Jimenez in difesa più l'adattato Theo centrale, Adli a centrocampo con Romero, Chaka, Chukwueze e Jovic in attacco) sia stata pienamente condivisa sia dal mister che dalla dirigenza, in modo da dare riposo ai big che hanno giocato e giocheranno tanto e, allo stesso tempo, da dare spazio ai talenti della Primavera in rampa di lancio ormai da un anno e mezzo con Abate. Il campo ha spiegato che è stata la scelta giusta: 4-1 secco dei rossoneri al Cagliari, un po' troppo arrendevole sì, ma non così tanto distante per valori né dalla Salernitana né dal Sassuolo, con cui Leao e compagni avevano fatto tremendamente fatica negli ultimi 10 giorni.Ed ecco che un gelido ottavo di finale di Coppa Italia tra le riserve del Milan e quelle del Cagliari giocato il 2 gennaio regala al mondo rossonero il primo grande insegnamento del nuovo anno: si provi a (ri)dare fiducia. È vero: la prima parte di stagione è stata assai deludente e, a parte per qualche singolo, le premesse che ha consegnato non sono così entusiasmanti, ma il calcio, nell'arco di una stagione, dà tante possibilità di ripresa, tante possibilità per aggiustare la situazione. E proprio la Coppa Italia e, più avanti, l'Europa League, saranno tra queste opportunità. Ridare fiducia alla squadra e, per conseguenza, alle scelte di Pioli e di Furlani. Un primo proposito per il 2024.