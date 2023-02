Ha sentito Berlusconi? Palladino: "No, ma sappiamo che questa partita per Berlusconi e Galliani non può essere come tutte le altre"

MilanNews.it

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, è presente in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la 23esima giornata di Serie A ed in programma domani alle 18:00 all'U-Power Stadium.

Hai sentito il presidente Berlusconi?

"No. Sappiamo che questa partita per Berlusconi e Galliani non può essere come tutte le altre, loro sono molto legati al Milan per i 31 anni di vittorie e domani sarà una partita emozionante un po' per tutti. Ma per noi è uno stimolo quotidiano: ci stimola a dare il massimo, la società è ambiziosa e ci aiuta a dare sempre il massimo. Noi cercheremo di dar loro delle soddisfazioni".