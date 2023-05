Haaland 35 gol e record in Premier: "Una notte speciale"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Una notte speciale e un momento speciale. Sono davvero felice e orgoglioso". Parole e musica targata Erling Haaland, capace di battere il record del maggior numero di gol in una stagione di Premier League. Il norvegese del Manchester City ha segnato il suo 35esimo gol in campionato contro il West Ham superando il precedente primato di 34 di Alan Shearer e Andrew Cole. "È incredibile e sono davvero felice e sono anche felice per i tre punti - ha detto alla BBC Alla fine è questo che conta e sono contento". Haaland aveva già stabilito un record per una stagione di 38 partite, battendo i 32 gol di Mohamed Salah per il Liverpool nel 2017-18. "Se festeggio a casa il traguardo? Sono molto felice di questo record ma non voglio pensarci e neppure ad altri.

Ora torno a casa, mangio qualcosa e gioco ai videogiochi. Non dico quale se non mi prendono tutti in giro. Poi andrò a letto. Ecco come festeggio questo traguardo". Un passaggio anche sulla "guardia d'onore" che i suoi compagni gli hanno fatto colpendolo ripetutamente per festeggiarlo: "Li ringrazio per il gesto ma mi hanno fatto male. Mi hanno colpito forte in testa e sulla schiena", ha detto ridendo il centravanti. (ANSA).