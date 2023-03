Haaland: "Ibra è il mio idolo". Capello: "Zlatan era molto più tecnico", Costacurta lo corregge e l'ex allenatore fa un augurio al Milan

MilanNews.it

A fine gennaio, in una intervista, Erling Haaland, attaccante del Manchester City, aveva dichiarato di avere sempre avuto come idolo Zlatan Ibrahimovic. Fabio Capello, ospite negli studi di SkySport, ci ha tenuto a sottolineare quanto Ibrahimovic e Haaland fossero diversi, soprattutto per la "tecnica che era il pregio dello svedese". Alessandro Costacurta ha pizzicato l'ex allenatore sull'uso dell'imperfetto (nel verbo "era"), con Capello che si è corretto ironicamente e ha concluso: "Spero che, rientrando, Ibrahimovic faccia bene al Milan".