Haaland, il restart in Premier è servito: doppietta in 36'

Erling Haaland non smette di segnare. O almeno, anche l'inizio di questa stagione è in linea con i mostruosi numeri dell'alieno norvegese. Nella sfida contro il Burnley, debutto stagionale in Premier per il City di Guardiola, Haaland ha sbloccato il risultato dopo appena 4 minuti e ha trovato la doppietta al 36esimo del primo tempo. Come inizio non c'è male.