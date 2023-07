Haaland si è adattato al City? Guardiola sorpreso e costretto a usare una parolaccia

"Come procede l'adattamento di Erling Haaland al gioco del Manchester City e quanto tempo ci vorrà per vederlo pienamente integrato negli schemi di Pep Guardiola? Una domanda piuttosto insolita, quella fatta al tecnico spagnolo in conferenza stampa dopo la sfida disputata ieri contro il Bayern Monaco e a cui lo stesso Guardiola ha risposto tra il divertito e il sorpreso, aggiungendo anche un'esclamazione piuttosto colorita.

"Ha segnato 60 gol"

Con l'aria di chi non si aspettava un simile appunto, Guardiola ha dichiarato: "Voglio dire che Erling Haaland si è adattato molto rapidamente al Manchester City. Quando segni più di 60 gol... Fan...., significa che si è adattato molto bene e molto velocemente e non c'è alcun problema sotto questo punto di vista"