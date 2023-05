Haaland votato miglior giocatore della Premier League

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Come inevitabile che fosse, Erling Haaland è stato votato "miglior giocatore della Premier League" dalla stampa sportiva d'Oltremanica. Un riconoscimento scontato per il centravanti norvegese che si è imposto con l'82% delle preferenze: mai nessuno in passato aveva raccolto attorno a sé un consenso così ampio. Con 35 gol segnati in campionato, 51 in tutte le competizioni, Haaland ha sbaragliato la concorrenza, a cominciare dall'esterno dell'Arsenal, Bukayo Saka, secondo, e di Martin Odegaard, terzo.

Il 22enne attaccante diventa il primo giocatore del Manchester City ad aggiudicarsi il premio, assegnato dal 1948, dalla vittoria del centrale difensivo Ruben Dias nel 2020-21. (ANSA).