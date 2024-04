Hai sempre avuto il gruppo dalla tua parte? Pioli: "Assolutamente sì, altrimenti forse non sarei qui"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine del match contro il Lecce, vinto per 3-0 dai rossoneri grazie ai gol di Pulisic, Giroud e di Leao.

Superato il Milan dello Scudetto come punti...

"Stiamo bene, però dobbiamo assolutamente insistere. Oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo, nelle prossime il nostro livello dovrà essere molto alto. Dobbiamo preparare al meglio la partita di giovedì, perché è un appuntamento importante. Dobbiamo cercare di prenderci un po' di vantaggio alla prima partita".

In cosa sei stato bravo?

"Non sono stato bravo io, ma siamo stati bravi tutti a lavorare tanto: più arrivavano critiche, più lavoravamo tanto. Anche per i tifosi, che ci hanno anche criticato, ma perché ci vogliono bene e ci hanno sempre sostenuto. I vostri giudizi cambiano velocemente, quindi dobbiamo stare coi piedi per terra".

Hai sempre avuto il gruppo dalla tua parte?

"Assolutamente sì, anche perché forse non sarei più qui nel caso. Mi avete chiesto se questo gruppo è più forte dell'anno dello Scudetto... Ecco: in questo gruppo ci sono zero zero difficoltà".