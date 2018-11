Alen Halilovic potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro il Dudelange, andando a trovare la prima presenza da titolare in maglia rossonera. Il fantasista croato, con la maglia di un club, non scende in campo dall'inizio dalla scorso maggio, quando affrontò il Girona con la maglia dei Las Palmas, nell'ultima giornata della Liga 2017/18.