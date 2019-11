Hammarby, Gustafsson: "Sorpreso se Ibra arrivasse da noi"

Arrivano altre dichiarazioni dalla Svezia in merito al possibile sbarco di Zlatan Ibrahimovic all'Hammarby. A parlare è Love Gustafsson, responsabile della comunicazione del club di Stoccolma. "La dirigenza a Los Angeles? Confermo. Henrik Kindlund e Jesper Jansson sono lì. Il motivo? La Anschutz Entertainment Group (AEG) - ha spiegato a DN - società proprietaria dei Galaxy, è anche proprietaria di una quota di minoranza del nostro club. I nostri dirigenti sono stati inviati per incontrare alcune persone della AEG e dei Galaxy per rafforzare il legame esistente. Collegamenti con Zlatan? Non posso dire nulla, ma sarei molto sorpreso se Zlatan arrivasse da noi".