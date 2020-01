Han Li: "I media ci hanno massacrati"

Intervistato da Forbes, David Han Li, ex direttore esecutivo del Milan, ha parlato del silenzio dopo l'addio al Milan: "Dopotutto, siamo solo umani. Ci sono alcuni motivi per cui abbiamo taciuto. Il primo è che ora non abbiamo fiducia in nessuno. Si trattava anche di non avere fiducia nei media. Solo poche ore dopo la firma della SpA, tutti i nomi degli investitori erano trapelati. È stato incredibile e ci ha danneggiato molto. Sono anche fuoriuscite informazioni dalle nostre riunioni del consiglio, ma non sappiamo da dove siano trapelate. I media ci hanno massacrato, sempre a ridosso di eventi importanti. Ad esempio, nel novembre 2017, il New York Times ha pubblicato un articolo molto duro ed eravamo in procinto di firmare degli accordi per il rifinanziamento del debito e la cosa è proseguita anche quando eravamo a Londra per trattare con alcune banche il rifinanziamento. Mi chiedo come sia possibile che i media italiani avessero tutte quelle informazioni".