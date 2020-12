Harmont & Blaine lancia la nuova capsule collection AC Milan

Il brand del bassotto è pronto a lanciare la sua nuova Capsule Collection AC Milan, il Club rossonero di cui è Official Style Partner. Il lancio al pubblico, previsto per l'8 gennaio 2021, sarà preceduto da un'asta benefica online su CharityStars tra il 15 e il 23 dicembre, a sostegno del progetto "In gioco per il futuro" promosso da Fondazione Milan.

I capi della collezione, che compongono la divisa Travel dei giocatori, saranno suddivisi in singole aste e disponibili per un'offerta online. Oltre al capo d'abbigliamento, il vincitore dell'asta riceverà un biglietto augurale con dedica da parte del calciatore rossonero legato all'articolo della collezione.

Inoltre, grazie al contributo di Harmont & Blaine, questa asta avrà un doppio valore: al termine della campagna, infatti, Harmont & Blaine si impegna a raddoppiare la donazione ricavata dalle singole aste, al fine di essere ancora più vicino ai beneficiari del progetto. La campagna di lancio "Sempre per te. Sempre con te" nasce come una dedica ai tifosi milanisti e ruota intorno allo stile e all'eleganza che ispirano la partnership tra Harmont & Blaine e AC Milan.

Il Club porta da sempre nel mondo un'immagine di italianità e stile, ma anche una grande attenzione per i valori dello sport. Tale attenzione si trasforma in un impegno concreto grazie a Fondazione Milan, che fa leva sullo sport per promuovere iniziative e progetti di sviluppo sociale. In particolare, il progetto "In gioco per il futuro" mira a sostenere, attraverso la pratica sportiva e attività laboratoriali, 30 minori a rischio di dispersione scolastica e in conflitto con la legge della città di Napoli.

"Il sostegno concreto, il desiderio di vicinanza e di solidarietà, unitamente alla voglia di sentirsi utili, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, sono i valori con i quali è stata sviluppata questa bellissima iniziativa", ha dichiarato Marco Pirone, Amministratore Delegato di Harmont & Blaine.

"Siamo molto grati ad Harmont&Blaine, che attraverso questa iniziativa ha voluto sostenere Fondazione Milan e in particolare il suo impegno su Napoli – ha dichiarato Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan -. L'educazione e lo sport sono strumenti fondamentali di crescita e sviluppo, soprattutto per quei giovani che si trovano in situazioni di povertà educativa. Il nostro sforzo è fare in modo che tutti loro abbiano l’opportunità di scoprire e coltivare il talento e le passioni che portano dentro".

I tifosi e appassionati potranno quindi ottenere in anteprima esclusiva un capo della nuova collezione, elegante e dall'anima rossonera, sostenendo al tempo stesso l'impegno di Fondazione Milan.