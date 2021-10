Hayes (Chelsea femminile): "Sono cresciuta ammirando il Milan degli anni 80' e 90"

Intervenuta in conferenza stampa, l'allenatrice del Chelsea femminile Hayes ha parlato dell'ammirazione nei confronti del Milan. Queste le sue parole: "Io penso che le squadre italiane siano famose per avere un incredibile capacità di capire di quello che serve per vincere. Ho grande rispetto per il calcio italiano e sono cresciuta guardando il Milan degli anni 80 e 90 con Baresi, Tassotti, Maldini e Van Basten. L'italia è la casa dell'arte difensiva"