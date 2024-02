Hazard si racconta: "Prima del Real ho fatto barbecue, bevuto vino... di tutto"

Eden Hazard si racconta e lo fa in una lunga intervista concessa a L'Equipe, nella quale rivive l'ultimo periodo della carriera, al Real Madrid. "Mi rende molto triste il modo in cui è finita la mia avventura al Real", spiega. "Sarebbe stato perfetto salutare con una tripletta e dire arrivederci. Al Lille è finita bene, al Chelsea è finita ancora meglio... al Real sapevo che era tutto finito, non volevo nemmeno entrare in campo. La gente mi avrebbe fischiato e allora mi sono detto: 'Sai cosa? Lasciatemi in panchina, me la godrò così".

"Avevo appena chiuso una delle mie migliori stagioni di sempre al Chelsea e mi sono detto: 'Adesso sono al Real Madrid, queste saranno le ultime vacanze che potrò godermi'. Dopo sette anni in Inghilterra, senza fermarmi nemmeno a Natale, mi sono preso tre-quattro settimane di stop in cui ho detto di non disturbarmi. Ho fatto barbecue, bevuto vino... di tutto. Poi a Madrid le cose sono andate male".