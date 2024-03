Hellas Verona-Milan 0-1 a fine primo tempo: decide per ora un gol di Theo Hernandez

vedi letture

Il Milan chiude in vantaggio 1-0 il primo tempo del match in corso al Bentegodi di Verona: per ora decide un gol al 44' di Theo Hernandez (il francese è stato ammonito dopo la rete e, siccome era diffidato, salterà la prossima gara contro la Fiorentina). Bel primo tempo del Diavolo che ha sfiorato più volte il gol e ha colpito anche una clamorosa traversa con Pulisic. L'Hellas ha invece provato a rendersi pericoloso in ripartenza, soprattutto con la velocità di Noslin, anche se Maignan non ha dovuto compiere nessuna parata importante.

Questo il tabellino del match:

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

Marcatori: 45′ Theo Hernandez

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. A disp. Chiesa, Perilli, Magnani, Tchatchoua, Vinagre, Belahyane, Charlys, Dani Silva, Bonazzoli, Mitrovic, Swiderski, Tavsan. All.: Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All. Pioli. A disp. Nava, Sportiello, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Terracciano, Thiaw, Adli, Musah, Chukwueze, Giroud, Jovic. All.: Pioli.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: 6′ Serdar, 29′ Tomori, 45′ Theo Hernandez