Henry scherza con Maldini in diretta: "Mi facevi paura"

Thierry Henry è stato protagonista di uno scambio di battute abbastanza simpatico con Paolo Maldini nel prepartita di Milan-Inter. L'ex attaccante francese ha confessato ai microfoni di CBS Sports come temesse la leggenda rossonera da avversario sul terreno di gioco: "Abbiamo giocato contro nel 1998 (il riferimento è a Italia-Francia, quarti di finale dei Mondiali). Quando ho capito che stavo entrando in campo, e giocavo sulla destra, improvvisamente mi sono spaventato per quello che rappresentavi, per il giocatore che eri.

Per me tu incarni ciò che significa difendere e l'essere umano è persino migliore del giocatore se è possibile. Voglio solo dirti che mi facevi paura".