Hernandez: "Nazionale? È un mio obiettivo. Sogno di essere il migliore al mondo"

Intervistato dal quotidiano sportivo AS, Theo Hernandez ha parlato così della convocazione in nazionale mai arrivata: "Io la aspetto. Il mio cellulare ha sempre batteria e rete al massimo, nel caso arrivasse una chiamata. Continuerò a dare tutto ogni giorno per riuscirci, è un mio obiettivo giocare nella Francia al fianco di mio fratello. Sogno di essere il migliore al mondo nella mia posizione e trionfare nel Milan. È un posto che mi ha reso molto felice".