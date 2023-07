Hernanes: "Nel Milan tanti giocatori nuovi, bisognerà dare tempo a Pioli"

Hernanes, ex centrocampista della Juventus, della Lazio e dell'Inter, si è così espresso a SkySport sul centrocampo del Milan: "Ci sono tanti giocatori nuovi e ci vorrà un po' di tempo per adattarsi alla piazza e al modo di giocare di Pioli. Il Milan ha una maglia importante e la responsabilità è grossa per chi arriva, non è semplice. Bisogna dare un po' di tempo a Pioli".