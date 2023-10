Hernanes sulla lotta scudetto: "Milan e Juve lotteranno ma l'Inter è la più forte"

L'ex centrocampista della Lazio e della Juve, Hernanes ha parlato in un'intervista a Sportweek della corsa scudetto. Queste le sue parole: "La Juve quest'anno è molto più solida, lotterà sicuramente, come anche il Milan. Ma per me la più forte e quindi la favorita resta l'Inter. Sarà dura per la Lazio ripetere il secondo posto dell'anno scorso. Ma Sarrì è una garanzia".