Hertha Berlino, Labbadia: "Da Piatek voglio molto di più: deve essere più efficace"

In un'intervista rilasciata a Kicker, l'allenatore dell'Hertha Berlino Bruno Labbadia ha ammesso di volere molto di più da Krzysztof Piątek, che non è riuscito a stupire dal suo arrivo dal Milan: "Deve diventare più presente ed efficace. Krzysztof lavora molto duramente, ma le sue capacità devono entrare in gioco di più. Dobbiamo pensare a come metterlo nelle posizioni giuste e come dobbiamo giocare per assicurarci che venga coinvolto di più", ha detto Labbadia.