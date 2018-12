Higuain, 153 gol dal 2013 ad oggi: Morata segna la metà

Il confronto tra Higuain e Morata fa pendere la bilancia decisamente a favore del Pipita. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è vero che l’argentino non segna da sette partite, ma resta un attaccante capace di segnare 116 gol in Serie A nelle ultime sei stagioni, 153 complessivi in tutte le competizioni. Morata, nello stesso arco di tempo, si è fermato a 51 reti nei vari campionati (Serie A, Liga e Premier) e 74 complessivi. La metà, in pratica.