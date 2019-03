Higuain a Sky: "Non sono sorpreso per il terzo posto del Milan, ho lasciato amici e un grande mister"

Gonzalo Higuain è stato intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Fulham: "Sono felice per il gol e per la vittoria. Nell'ultimo sprint finale ci dobbiamo giocare tutto per disputare la prossima Champions. L'inizio di campionato è stato difficile, ora sono in una nuova squadra, il passato è passato. Sorpreso del Milan al terzo posto? No, per niente. Ho lasciato grandi amici, un grande mister. Sono contento per loro. Dispiacere? Nel calcio succedono queste cose, per sfortuna non è andata bene e ho dovuto prendere una decisione. Sta andando bene ad entrambi adesso".