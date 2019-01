Higuain-Chelsea: Sarri lo vuole in campo già giovedì

Gonzalo Higuain oggi lascerà Milano per volare verso Londra. Un'attesa iniziata alla fine della scorsa settimana e che finalmente vedrà l'argentino ricevere il via libera per raggiungere Maurizio Sarri al Chelsea. Non appena i rossoneri avranno chiuso l'accordo con il Genoa per Piatek ecco che arriverà il semaforo verde anche per il Pipita. Anche lo stesso tecnico dei Blues freme in attesa di veder arrivare il suo nuovo attaccante: l'idea di base infatti, sarebbe quella di mandarlo in campo subito giovedì sera in Coppa di Lega contro il Tottenham. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.