La coppia offensiva formata da Higuain e Cutrone funziona. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il dato relativo alla loro convivenza va di nuovo aggiornato dopo la partita con la Samp: 8 gol in 232 minuti. Quando il Pipita e Patrick giocano uno accanto all’altro vanno a segno - non importa chi - ogni 29 minuti.