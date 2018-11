Gonzalo Higuain ha avuto sui piedi, alla fine del primo tempo, la palla per il possibile pareggio rossonero contro la Juventus. Il centravanti argentino, tuttavia, ha fallito il rigore concesso al Milan per un fallo di mano di Benatia. Quello di questa sera è il sesto rigore in Serie A sbagliato dal numero 9 milanista, a fronte dei 12 realizzati.