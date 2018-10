Dopo aver mancato l'appuntamento con la porta nelle ultime due partite, contro Inter e Betis, Gonzalo Higuain è tornato a segnare. Il centravanti argentino ex Juventus, infatti, ha firmato la rete del 2-2 nel match di questa sera contro la Sampdoria. Quello messo a segno contro la formazione blucerchiata è il settimo centro in stagione per il numero 9 milanista.