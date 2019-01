Higuain si allena a Milanello

Rossoneri al lavoro davanti a Leonardo e Maldini,lunedì il Genoa

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Nell'attesa che vada in porto il trasferimento al Chelsea, Gonzalo Higuain continua ad allenarsi regolarmente con il Milan. Così come è avvenuto ieri, in mattinata l'argentino, in prestito ai rossoneri da agosto 2018, ha lavorato a Milanello assieme ai compagni sotto gli occhi dei dirigenti Leonardo e Paolo Maldini. Domattina è prevista la rifinitura in vista della trasferta di lunedì contro il Genoa e, salvo novità da Londra, Higuain potrebbe essere convocato da Rino Gattuso, ma difficilmente giocherà a Marassi. Una volta ratificato l'accordo fra la Juventus, proprietaria del cartellino di Higuain, e il Chelsea, il Milan potrà definire l'intesa con il Genoa per il passaggio in rossonero di Krzysztof Piatek: le parti ieri si sono date appuntamento a martedì.