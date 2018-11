Gonzalo Higuain ritroverà la Juventus, per la prima volta da ex dopo aver collezionato 73 presenze in Serie A impreziosite da 40 reti. Il centravanti argentino ha, fino ad ora, trovato una sola rete contro i bianconeri nei sei precedenti in Serie A, nel settembre del 2015 al San Paolo quando vestiva la maglia del Napoli.