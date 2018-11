Higuain vs Ronaldo, numeri a confronto

La Gazzetta dello Sport mette a confronto i numeri di Higuain e Ronaldo in campiomnato in vista del confronto diretto di questa sera. Il miglior rifornitore del Pipita è Suso: 40 passaggi. Oltre quella soglia, CR7 conta Pjanic (50), Matuidi (73), Alex Sandro (96). Forte di tanta assistenza - sottolinea la rosea - Cristiano vanta una produttività nettamente superiore. Gol: 7-5. Tiri in porta: 32-11. Occasioni create: 19-10. Falli subiti: 17-8. Un dato apparentemente secondario come quello delle sponde fatte (34-10) evidenzia bene quanto lo juventino sia più convolto nel gioco.