Lo voleva anche il Milan, ma Hjulmand dice che, appena ricevuta la chiamata dell'Atletico, non ha avuto dubbi

Lo voleva anche il Milan, ma Hjulmand dice che, appena ricevuta la chiamata dell'Atletico, non ha avuto dubbiMilanNews.it
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Oggi alle 15:37News
di Francesco Finulli
Morten Hjulmand si è presentato come nuovo calciatore dell'Atletico Madrid e ha sottolineato come non abbia avuto dubbi sulla scelta

Nelle scorse ore il centrocampista danese Morten Hjulmand è stato ufficializzato come nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Quando Ruben Amorim è stato nominato tecnico del Milan, in virtù del passato condiviso allo Sporting Club di Lisbona e della stima che l'allenatore nutre per il giocatore, si era ipotizzato di un interesse del club rossonero. Chi si è mosso concretamente, però, è stato il club madrileno che ha chiuso l'accordo e lunedì ha presentato il calciatore in conferenza stampa.

HJULMAND: ATLETICO, NON HO AVUTO DUBBI

Le prime parole di Morten Hjulmand come nuovo giocatore dell'Atletico Madrid: "Per me è stata una decisione facile. Quando ho saputo dell'interesse dell'Atlético non ho avuto dubbi. È un club con una grande storia nella Liga e in Europa e i giocatori che hanno vestito questa maglia sono sempre stati fonte di ispirazione. Sono qui per vincere trofei, non semplicemente per esserci. Voglio essere l'uomo dell'equilibrio tra difesa e attacco, aiutando la squadra con passaggi, posizionamento e controllo del gioco. Il mio compito sarà permettere ai giocatori offensivi di esprimersi al meglio"