Lo voleva anche il Milan, ma Hjulmand dice che, appena ricevuta la chiamata dell'Atletico, non ha avuto dubbi

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Morten Hjulmand si è presentato come nuovo calciatore dell'Atletico Madrid e ha sottolineato come non abbia avuto dubbi sulla scelta

Nelle scorse ore il centrocampista danese Morten Hjulmand è stato ufficializzato come nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Quando Ruben Amorim è stato nominato tecnico del Milan, in virtù del passato condiviso allo Sporting Club di Lisbona e della stima che l'allenatore nutre per il giocatore, si era ipotizzato di un interesse del club rossonero. Chi si è mosso concretamente, però, è stato il club madrileno che ha chiuso l'accordo e lunedì ha presentato il calciatore in conferenza stampa.

HJULMAND: ATLETICO, NON HO AVUTO DUBBI

Le prime parole di Morten Hjulmand come nuovo giocatore dell'Atletico Madrid: "Per me è stata una decisione facile. Quando ho saputo dell'interesse dell'Atlético non ho avuto dubbi. È un club con una grande storia nella Liga e in Europa e i giocatori che hanno vestito questa maglia sono sempre stati fonte di ispirazione. Sono qui per vincere trofei, non semplicemente per esserci. Voglio essere l'uomo dell'equilibrio tra difesa e attacco, aiutando la squadra con passaggi, posizionamento e controllo del gioco. Il mio compito sarà permettere ai giocatori offensivi di esprimersi al meglio"