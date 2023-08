Hojlund firma con il Manchester Utd e si presenta ufficialmente ai Red Devils

"Sono davvero contento di questa opportunità di trasformare il sogno in realtà, sono determinato a ripagare la fiducia che il club ha avuto in me". Sono queste le prime parole di Rasmus Hojlund dopo la firma con il Manchester United: il giocatore ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno.

"Sono ancora all'inizio della mia carriera - ha proseguito il danese -, ma so che sono pronto a fare questo passo avanti e giocare con questi giocatori di livello mondiale", ha ribadito.