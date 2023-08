Horncastle: "Nessuno più attivo sul mercato del Milan in Italia"

James Horncastle, su The Athletic, ha commentato così il mercato del Milan: "Nessuno, però, è stato più attivo e agile del Milan con il presidente Paolo Scaroni che ha scherzato sul fatto che l'amministratore delegato del club Giorgio Furlani ha concluso un accordo ogni settimana dall'inizio della finestra. La cessione anticipata di Sandro Tonali al Newcastle, un record per un giocatore italiano, ha permesso a Furlani di triplicare il budget di mercato del Milan e di eseguire rapidamente un piano progettato con il suo capo scout Geoffrey Moncada, il data team creato da Hendrik Almstadt e il team di RedBird Brains-Trust che comprende Luke Born e Billy Bean. Il Milan ha trascorso l'estate senza perdere tempo nel correggere gli errori commessi da Paolo Maldini e Ricky Massara la scorsa estate, muovendosi molto più velocemente e applicando il modus operandi ora firmato Furlani di ingaggiare diversi giocatori come Christian Pulisic, Yunus Musah, Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Ruben Loftus Cheek per 20 milioni di euro a pezzo anziché uno per 80 milioni di euro.

Sulla carta Milan e Atalanta sono quelle che si sono migliorate di più. Resta da vedere cosa dirà il campo".